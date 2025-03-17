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Празднование праздника Пурим в Меа Шеарим, ультраортодоксальном районе Иерусалима, 16 марта 2025 года.
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Видео. Парад Пурима в Иерусалиме с жёлтыми лентами и шарами, символами борьбы за освобождение заложников

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Карина Ариев, одна из освобожденных заложниц ХАМАС, возглавила шествие Пурима в Иерусалиме, в котором приняли участие десятки тысяч человек. Люди пронесли по улицам города огромную жёлтую ленту, символ борьбы за освобождение заложников.

В Иерусалиме в воскресенье прошёл парад Пурима, праздника, который посвящен спасению еврейского народа во времена вавилонского изгнания.

На мероприятии выступил оркестр израильской полиции, а участники пронесли по улицам города огромную желтую ленту, символизирующую борьбу за освобождение заложников, удерживаемых в Газе.

Как сообщают израильские СМИ, возглавила шествие одна из освобожденных заложниц Карина Ариев, проведшая в плену у ХАМАС более года.

Во многих городах Израиля в этом году состоялись карнавальные шествия, которые в предыдущие два года из-за войны были отменены. Участники парадов брали с собой не только атрибуты праздника, но и символы солидарности с заложниками - желтые шары и ленты.

"Это действительно особенный Пурим, потому что все еще около 70 (заложников) остаются в Газе, и они не могут праздновать Пурим. Так что, по сути, мы празднуем за них, поднимая этот символ и выступая за их освобождение, чтобы вернуть их домой", - сказал один из участников шествия в Иерусалиме.

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