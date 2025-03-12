Срочная новость. ЦАХАЛ: "Армия обороны Израиля нанесла удары по атомной электростанции в Исфахане"
Видео. Новости дня | 12 марта — вечерний выпуск
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