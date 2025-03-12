Видео. Смех и самба: карнавал пришел к пациентам детской больницы в Рио

В коридорах больницы Рио-де-Жанейро разлился карнавал! Яркие клоуны и зажигательные музыканты превратили клинику в настоящую сцену праздника, даря юным пациентам смех, радость и магию карнавала.

Одетые в ослепительные костюмы, артисты вихрем танца пронеслись по педиатрическому отделению, приглашая детей, родителей и врачей забыть о буднях и окунуться в атмосферу веселья. Звонкие трубы, громкие барабаны и задорное банджо заполнили воздух любимыми карнавальными мелодиями, а клоуны ловко жонглировали, шутили и вовлекали детей в веселые игры.

Этот фееричный праздник – часть проекта «Клоунский круг», который каждую неделю приносит смех и счастье тем, кто в этом особенно нуждается. Ведь даже в больнице есть место для волшебства!