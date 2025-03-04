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Парад лучших школ самбы Рио на Самбадроме во вторую ночь карнавала
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Видео. Карнавал в Рио-де-Жанейро: школы самбы "зажигают" на Самбадроме

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Карнавал в Рио-де-Жанейро в разгаре: на Самбадроме проходят парады лучших бразильских школ самбы.

Празднование карнавала в Рио началось в понедельник вечером, когда на сцену вышла школа самбы "Unidos da Tijuca" с афро-бразильской религиозной тематикой, отдав дань уважения Логун Эде, божеству из религии йоруба.

Вслед за ней выступила группа Beija Flor de Nilópolis, которая почтила память своего покойного исторического руководителя карнавала Лайлы, скончавшейся в 2021 году.

В этом году "специальная группа" проводит парады в течение трёх дней вместо обычных двух, причем каждый вечер на сцену выходят 4 школы самбы.

Самбадром, символ бразильского карнавала с 1980-х годов, остаётся сердцем красочного шоу.

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