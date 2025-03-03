Президент Украины Зеленский назвал российский меморандум ультиматумом
Видео. Новости дня | 3 марта — вечерний выпуск
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