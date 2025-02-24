Видео. Карнавал 2025: разминка в виде парадов началась!

До начала Карнавала, который начнется 28 февраля, осталось всего пять дней, а улицы Рио-де-Жанейро уже заполнены отдыхающими и музыкантами, создающими радостноенастроение.

В центре Рио прошел парад Cordão do Boitatá, наполнивший воздух ритмами самбы и барабанов боя. Тысячи людей танцевали на улицах, многие в ярких костюмах. За выходные эти шествия собрали в общей сложности и более 160 000 человек.

28 февраля мэр Рио вручит ключи от города Момо - персонажу, воплощающему короля карнавалов, что ознаменует официальное начало праздника.