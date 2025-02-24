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Рената Карвальо в седле с ротелью во время предкарнавального фестиваля "Кордао-ду-Бойтата" в Рио-де-Жанейро, 23 февраля 2025 года.
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Видео. Карнавал 2025: разминка в виде парадов началась!

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Парад Cordão do Boitatá стартовал в воскресенье 23 февраля, тысячи участников танцевали на улицах Рио.

До начала Карнавала, который начнется 28 февраля, осталось всего пять дней, а улицы Рио-де-Жанейро уже заполнены отдыхающими и музыкантами, создающими радостноенастроение.

В центре Рио прошел парад Cordão do Boitatá, наполнивший воздух ритмами самбы и барабанов боя. Тысячи людей танцевали на улицах, многие в ярких костюмах. За выходные эти шествия собрали в общей сложности и более 160 000 человек.

28 февраля мэр Рио вручит ключи от города Момо - персонажу, воплощающему короля карнавалов, что ознаменует официальное начало праздника.

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