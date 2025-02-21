Избранный президент Румынии поддержал Рафала Тшасковского
Видео. Новости дня | 21 февраля — утренний выпуск
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