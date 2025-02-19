Нетаньяху обвиняет Макрона и Стармера в поддержке ХАМАС
Видео. Новости дня | 19 февраля — дневной выпуск
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