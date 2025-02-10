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Пчеловоды посещают службу в честь святого покровителя меда
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Видео. В церквях Болгарии чествуют покровителя пчеловодов cвятого Харалампия

Пчелы и производимый ими мед занимают центральное место в этой религиозной службе.

Прихожане храма Введения Пресвятой Богородицы в Благоевграде зажигают свечи на банках с медом и молятся о здоровье и защите. Праздник, отмечаемый 10 февраля, посвящен медоносным пчелам и их роли в исцелении. Считается, что сам святой Харалампий лечил свои раны медом. В Болгарии он считается покровителем пчеловодов, его также называют "Повелителем всех болезней", и верующие молятся ему, чтобы он защитил их дома и здоровье. Пчелы и производимый ими мед занимают центральное место в этой религиозной службе. Пчеловодство давно стало традицией в стране; в Болгарии насчитывается более 12 000 пчеловодов.

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