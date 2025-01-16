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На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как Рон Крокер храбро отбивается от грабителя, используя свои джинсы.
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Видео. 84-летний пенсионер в Англии отбился от грабителя в прачечной

Пенсионер из Великобритании, 84-летний Рон Крокер, пользовался сушильной машиной в прачечной в январе, когда к помещение вошел человек в маске и потребовал деньги.

Пенсионер из Великобритании, 84-летний Рон Крокер, пользовался сушильной машиной в прачечной в январе, когда к помещение вошел человек в маске и потребовал деньги.

Пожилой мужчина, в руках которого были только джинсы, отказался отдавать кошелек и вытолкал грабителя из прачечной, крикнув, "что убьет его, если тот вернется".

Нападавший все же сделал вторую попытку, однако на этот раз он получил от пенсионера хук в голову и ретировался окончательно.

Полиция Южного Йоркшира позже подтвердила, что 42-летний нападавший был арестован, ему предъявлены обвинения в попытке ограбления.

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