Видео. 84-летний пенсионер в Англии отбился от грабителя в прачечной

Пенсионер из Великобритании, 84-летний Рон Крокер, пользовался сушильной машиной в прачечной в январе, когда к помещение вошел человек в маске и потребовал деньги.

Пожилой мужчина, в руках которого были только джинсы, отказался отдавать кошелек и вытолкал грабителя из прачечной, крикнув, "что убьет его, если тот вернется".

Нападавший все же сделал вторую попытку, однако на этот раз он получил от пенсионера хук в голову и ретировался окончательно.

Полиция Южного Йоркшира позже подтвердила, что 42-летний нападавший был арестован, ему предъявлены обвинения в попытке ограбления.