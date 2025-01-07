Видео. В Японии открыт сезон борьбы сумо

В Японии прошел праздник открытия сезона сумо. 73-й ёкодзуна в истории Тэрунофудзи Харуо молился об успехе на предстоящем январском турнире. Тэрунофудзи - пятый монгол и седьмой иностранец, получивший высшее звание в сумо. В настоящий момент он - единственный борец, являющийся ёкодзуной.

Церемония состоялась в Мэйдзи-дзингу, самом крупном в Токио синтоистском святилище, посвященном императору Мэйдэи и его супруге императрице Сёкэн.

Поклонники борьбы, несмотря на холодную погоду, пришли на церемонию. Это неудивительно: сумо для японцев больше чем спорт, это часть национальной культуры.