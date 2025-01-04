Нетаньяху и Трамп обсудили возможности перермирия в Газе
Видео. Новости дня | 4 января — дневной выпуск
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