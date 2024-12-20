Последние обновления:
Видео. Новости дня | 20 декабря — дневной выпуск
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Последние видео
Большой шлем по дзюдо в Тбилиси: драматичная борьба и первое золото для Грузии на родном татами
Снупи и высокая мода встречаются на новой выставке в Париже
Таможня Германии конфисковала нефтяной танкер "теневого флота" РФ
Хаос для путешественников из-за мощного пожара вблизи Хитроу
Парламент Германии одобрил законопроект об оборонных расходах
Позволяет ли международное право арестовывать российские активы?
Иракские курды празднуют Навруз
Пожары в Одессе и Запорожье из-за ударов российских беспилотников
Более 1000 рейсов отложены в аэропорту Хитроу из-за пожара в соседнем здании
Тысячи людей вторые сутки протестуют в Стамбуле против ареста мэра
План Каи Каллас по помощи Украине провалился на саммите ЕС
АЭС Украины принадлежат народу - Зеленский
Арест мэра Стамбула вызвал студенческие протесты в Турции
Евросоюз хочет создать единый оборонный рынок. Осуществима ли идея?
Нам нужно совершенствовать демократию, говорит Лех Валенса
Знакомьтесь: Диёра Келдиёрова – золотая олимпийская чемпионка Узбекистана по дзюдо
Совместно с Agency of Information and Mass Communications of Uzbekistan