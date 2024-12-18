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Первый внутренний рейс в Сирии после падения режима Башара Асада с почестями приземлился в Алеппо, Сирия, 18.12.2024.
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Видео. В Сирии совершен первый авиарейс после падения режима Асада

Последние обновления:

В среду самолет Syria Air совершил перелет между столицей страны Дамаском и Алеппо. Это был первый внутренний рейс в стране после падения режима Башара Асада.

На борту самолета было 43 человека, в том числе - группа журналистов.

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