Видео. В Сирии совершен первый авиарейс после падения режима Асада

No Comment
Без скрытой цели, без споров, без предвзятости: No Comment. О главном - без комментариев.
The Big Question
Глубокие беседы с лидерами бизнеса
Climate Now
Представляем вашему вниманию последние климатические данные из ведущих мировых источников. Мы встречаемся с экспертами, которые работают над новыми стратегиями по борьбе с климатическими изменениями, анализируем тенденции и рассказываем вам, как меняется наша планета.
На борту самолета было 43 человека, в том числе - группа журналистов.