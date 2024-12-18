Видео. Ледяной марафон в Антарктиде - самый холодный забег в мире

Из соображений безопасности дистанция была построена в виде кругов вокруг лагеря исследователей на леднике Юнион, петляя по захватывающим дух ледяным просторам в горах Эллсворт.

36-летний итальянец Андреа Бонаноми занял первое место со временем 3 часа 23 минуты 37 секунд. В женском зачете новый рекорд марафона установила американка Лизл Мюльхаузер (3:29:16).

Китайский бегун Юшенг Ни установил новый рекорд в марафоне на 100 км со временем 9 часов 20 минут 28 секунд.

Следующий Антарктический ледовый марафон состоится в декабре 2025 года.