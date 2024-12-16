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Малыш Пуду, родившийся 6 ноября в биопарке Темайкен в Буэнос-Айресе, Аргентина, 11.12.2024 г.
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Видео. Милота дня. Пуду - самый маленький олень

Детеныш пуду по имени Ленга родился в биопарке Темайкен в Буэнос-Айресе и при первом появлении на свет весил менее 600 граммов. Этот вид - самый маленький в семействе оленевых.

"Пуду являются самыми маленькими оленями в мире или одними из самых маленьких в мире. Этот вид вырастает примерно до 50 сантиметров в высоту в холке", - объясняет Максимилиано Краузе, лесничий и опекун малыша пуду.

Южный пуду (латинское название: "Pudu puda") классифицируется МСОП как "находящийся под угрозой исчезновения". Согласно последней оценке МСОП, проведенной в 2016 году, за последние 12-15 лет его популяция сократилась на 20%.

Биопарк "Темайкен" обеспечивает контролируемую среду для разведения и исследований, предоставляя жизненно важную информацию для лучшего понимания репродуктивной биологии этого неуловимого вида.

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