Видео. Милота дня. Пуду - самый маленький олень

"Пуду являются самыми маленькими оленями в мире или одними из самых маленьких в мире. Этот вид вырастает примерно до 50 сантиметров в высоту в холке", - объясняет Максимилиано Краузе, лесничий и опекун малыша пуду.

Южный пуду (латинское название: "Pudu puda") классифицируется МСОП как "находящийся под угрозой исчезновения". Согласно последней оценке МСОП, проведенной в 2016 году, за последние 12-15 лет его популяция сократилась на 20%.

Биопарк "Темайкен" обеспечивает контролируемую среду для разведения и исследований, предоставляя жизненно важную информацию для лучшего понимания репродуктивной биологии этого неуловимого вида.