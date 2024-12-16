Видео. Санта Клаус для бедных в Аргентине

66% детей в возрасте до 14 лет живут в семьях с доходом ниже черты бедности. Некоторые из них впервые получили подарки.

За первый год своего правления Хавьер Милей, похоже, сумел вывести южноамериканскую страну из состояния галопирующей инфляции, но принятый им при этом болезненный план жесткой экономии вверг миллионы людей в нищету.

Согласно официальным данным, месячная инфляция снизилась с 25,5% в первый месяц его правления до 2,7% в октябре, что является самым низким показателем за последние три года.

Тысячи людей, в основном безработные и пенсионеры, полагаются на благотворительные столовые, чтобы свести концы с концами.