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Хор жен военнослужащих выступает перед королем Чарльзом и Камиллой
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Видео. Король Карл принимает хоры жен военнослужащих после года испытаний

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В среду в Музыкальном зале Букингемского дворца хор жен военнослужащих выступил с рождественским концертом для короля Карла III и королевы Камиллы.

Выступление ознаменовало праздничное возвращение к нормальной жизни после сложного года для всей королевской семьи.

В начале года у короля Карла III и его невестки Кейт, принцессы Уэльской, были диагностированы онкологические заболевания, что заставило их на время отойти от общественной жизни. Сейчас Карл III возобновил выполнение своих обязанностей, в том числе на прошлой неделе он принимал королевских особ Катара.

Концерт особо подчеркнул прочную связь монарха с военными: британский король, бывший военнослужащий, оказывает активную поддержку благотворительным организациям вооруженных сил.

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