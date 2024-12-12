Видео. Король Карл принимает хоры жен военнослужащих после года испытаний

Выступление ознаменовало праздничное возвращение к нормальной жизни после сложного года для всей королевской семьи.

В начале года у короля Карла III и его невестки Кейт, принцессы Уэльской, были диагностированы онкологические заболевания, что заставило их на время отойти от общественной жизни. Сейчас Карл III возобновил выполнение своих обязанностей, в том числе на прошлой неделе он принимал королевских особ Катара.

Концерт особо подчеркнул прочную связь монарха с военными: британский король, бывший военнослужащий, оказывает активную поддержку благотворительным организациям вооруженных сил.