Опасная вода: ежегодно в Греции тонут сотни пожилых людей
Видео. Новости дня | 12 декабря — вечерний выпуск
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