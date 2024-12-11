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Видео. Новости дня | 11 декабря — дневной выпуск
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
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Единые традиции создания чайника цзы-ша и хрусталя
Совместно с CGTN
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В Узбекистане готовят учителей и программы для инклюзивного образования
Совместно с the Tourism Committee of the Republic of Uzbekistan
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