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Единые традиции создания чайника цзы-ша и хрусталя
Совместно с CGTN
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Видео. Санта и его помощники готовятся к Рождеству
Кипы писем, упаковка подарков и приём посетителей деревни Рованиеми: до Рождества осталось всего две недели. В этом году в Лапландии выдалась необычайно тёплая зима, и снега оказалось меньше, что не м
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Ски-альпинистка Назрин Гарибова покоряет горы Шахдага в Азербайджане
Совместно с Azerbaijan Tourism Board
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Как низкогорные горнолыжные курорты готовятся к концу снегопада
Совместно с the European Commission
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Буткемп в Хорватии помогает женщинам в сёлах внедрять инновации
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