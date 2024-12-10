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Дед Мороз готовится к традиционной раздаче подарков по всему миру, Рованиеми, Финляндия, 04.12.2024
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Видео. Санта и его помощники готовятся к Рождеству

Кипы писем, упаковка подарков и приём посетителей деревни Рованиеми: до Рождества осталось всего две недели. В этом году в Лапландии выдалась необычайно тёплая зима, и снега оказалось меньше, что не м

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