Видео. Новости дня | 10 декабря — дневной выпуск

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Ски-альпинистка Назрин Гарибова покоряет горы Шахдага в Азербайджане
Совместно с Azerbaijan Tourism Board
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Как низкогорные горнолыжные курорты готовятся к концу снегопада
Совместно с the European Commission
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Буткемп в Хорватии помогает женщинам в сёлах внедрять инновации
Совместно с Huawei
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