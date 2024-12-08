Бюджет ЕС: сократятся ли расходы на здравоохранение из-за трат на оборону?
Видео. Новости дня | 8 декабря — вечерний выпуск
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