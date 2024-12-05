Иран утверждает, что получил ядерные секреты Израиля. Доказательств Тегеран не предоставил
Видео. Новости дня | 5 декабря — дневной выпуск
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