Многотысячные антиправительственные демонстрации в Мадриде
Видео. Новости дня | 4 декабря — дневной выпуск
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