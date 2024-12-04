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Видео. Шестая ночь протестов в Грузии. Новые стычки с полицией в центре Тбилиси

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Шестую ночь подряд в столице Грузии Тбилиси продолжаются протесты против решения руководства страны о приостановлении процесса евроинтеграции. Полиция вновь вытеснила протестующих с проспекта Руставели, применив спецсредства.

В Тбилиси шестую ночь подряд не стихают протесты против решения руководства Грузии приостановить процесс евроинтеграции.

В ночь на среду полиция снова разогнала акцию протеста в центре грузинской столицы. Минздрав Грузии сообщает, что в ходе столкновений на митинге у здания парламента пострадали по меньшей мере 15 человек. Среди них 11 участников протеста, трое представителей СМИ и один полицейский.

Акция у здания парламента 3 декабря проходила мирно, однако поздно вечером силовики стали применять против манифестантов водометы в ответ на запуск в их сторону пиротехники. В итоге спецназ оттеснил демонстрантов от территории, прилегающей к парламенту.

В МВД Грузии отчитались о задержании 22 протестующих у здания парламента.

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