Видео. Новости дня | 2 декабря — дневной выпуск

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Активизировать действия: Женщины разрушают барьеры в STEM, дипломатии
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Expo 2025 Osaka Kansai: новые технологии, формирующие море, небо, сушу
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