Аятолла Хаменеи критикует предложение США по ядерной программе, но не исключает идею сделки
Видео. Новости дня | 30 ноября — дневной выпуск
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