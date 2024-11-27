Видео. Пилоты пытаются посадить самолёт во время шторма "Берт"

Шторм "Берт", обрушившийся на Великобританию, принёс туда осадки сверх нормы и сильный ветер. Это привело к сильным наводнениям в разных регионах страны.

Было нарушено транспортное сообщение. Сотни авиарейсов отменили. Уже находившимся в небе самолётам предстояло совершить посадку в крайне сложных условиях. Так, в аэропорту Хитроу во время приземления воздушное судно буквально накренило и подбросило сильным ветром над полосой, не позволив пилотам совершить посадку. Им пришлось направить самолёт на второй круг.

Произошедшее запечатлел Джерри Диор с канала Big Jet TV, посвящённого авиации.

Британские СМИ сообщают, что всё в итоге закончилось благополучно: самолёт вскоре приземлился и никто не пострадал. Но многие пассажиры всё же испытали сильный стресс.