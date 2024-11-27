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Посадка самолёта в условиях шторма "Берт"
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Видео. Пилоты пытаются посадить самолёт во время шторма "Берт"

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В Интернете появилось видео из аэропорта Хитроу, на котором запечатлено, как сильный ветер буквально подкидывает самолёт над полосой, не давая пилотам совершить посадку.

Шторм "Берт", обрушившийся на Великобританию, принёс туда осадки сверх нормы и сильный ветер. Это привело к сильным наводнениям в разных регионах страны.

Было нарушено транспортное сообщение. Сотни авиарейсов отменили. Уже находившимся в небе самолётам предстояло совершить посадку в крайне сложных условиях. Так, в аэропорту Хитроу во время приземления воздушное судно буквально накренило и подбросило сильным ветром над полосой, не позволив пилотам совершить посадку. Им пришлось направить самолёт на второй круг.

Произошедшее запечатлел Джерри Диор с канала Big Jet TV, посвящённого авиации.

Британские СМИ сообщают, что всё в итоге закончилось благополучно: самолёт вскоре приземлился и никто не пострадал. Но многие пассажиры всё же испытали сильный стресс.

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