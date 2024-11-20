Видео. Новости дня | 20 ноября — вечерний выпуск

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Заглушить оружие, а не птиц: ЕС и Колумбия стремятся к миру с природой
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«Защитники природы»: коренные народы — ключевые участники процесса защиты биоразнообразия
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