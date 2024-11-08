Видео. Новости дня | 8 ноября — вечерний выпуск

Трамп снимает санкции с Сирии и проведет с новым лидером этой страны 45-минутную встречу в Эр-Рияде
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