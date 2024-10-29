Новости дня | 3 мая — вечерний выпуск
Последние обновления:
Видео. Новости дня | 29 октября — вечерний выпуск
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Последние видео
Европа признана лучшим местом для журналистов
Трансгендеров попросят из женского футбола
"Если завтра война": польские школьники учатся обращаться с оружием
Безопасность на рабочем месте: где в ЕС больше всего смертей и травм на производстве?
Ханс Лейтенс: на изменение культуры Frontex уйдут все три оставшихся года
Уолтц уволен с поста советника Трампа по национальной безопасности
Последствия ударов РФ: жертвы, разрушенные дома, пожары
Тушение крупного лесного пожара на западе Иерусалима продолжается
Финляндия ограничивает использование смартфонов в течение учебного дня
Российские дроны и ракеты атаковали пять областей Украины: в Одессе есть погибшие и раненые
Крупный пожар на рынке в Тбилиси уничтожил торговые павильоны
Насколько Европейский союз готов к борьбе с ящуром?
В Израиле вспоминают жертв террора. На площадке фестиваля Nova прозвучала сирена
В культурном районе Абу-Даби открывается проект teamLab Phenomena
Совместно с Saadiyat Cultural District Abu Dhabi
Need for Speed: Международный автоспорт в Катаре
Совместно с Media City
Казахская кухня: Традиции кочевников встречаются с современной кухней
Совместно с MDQ