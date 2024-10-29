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Разрушительные наводнения в Испании
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Видео. Сильный дождь вызвал разрушительные наводнения в Испании

По меньшей мере пять человек пропали без вести в провинциях Валенсия и Андалусия в результате наводнения, вызванного штормом "Дана".

В результате удара стихии реки вышли из берегов, дороги, ряду районов причинен большой ущерб. Шторм "Дана" ощущался в нескольких регионах Испании, особенно в Андалусии и южной Каталонии. В Валенсии за 12 часов выпало 180 мм осадков, в результате чего в регионе был объявлен режим "красной тревоги". По данным El Mundo, по меньшей мере пять человек пропали без вести. На побережье Коста-дель-Соль и в некоторых районах Малаги также объявлен наивысший уровень опасности из-за сильных осадков, обрушившихся на регион.

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