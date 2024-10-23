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22 черепахи готовятся к выпуску, пляж Альмассора, Испания, 22.10.2024
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Видео. Без комментариев: 22 черепахи выпущены обратно в море в Испании

В рамках программы по сохранению природы, осуществляемой испанским Министерством экологического перехода, на пляже Альмассора были выпущены 22 черепахи-логгерхеда.

Морская черепаха логгерхед (Caretta caretta) - уязвимый вид, чьи гнездовые привычки изменились в результате изменения климата.

Такие природоохранные программы, как Life Intemares, направлены на повышение выживаемости вида, поскольку только одна черепаха из тысячи становится взрослой.

После года, проведенного в аквариумах валенсийского центра Oceanogràfic, черепахи выпускаются обратно в море.

Центр принимает новорожденных черепах, а также служит убежищем для больных черепах или черепах, с которыми произошли несчастные случаи, такие как потеря конечности или перелом панциря.

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