Видео. Без комментариев: 22 черепахи выпущены обратно в море в Испании

Морская черепаха логгерхед (Caretta caretta) - уязвимый вид, чьи гнездовые привычки изменились в результате изменения климата.

Такие природоохранные программы, как Life Intemares, направлены на повышение выживаемости вида, поскольку только одна черепаха из тысячи становится взрослой.

После года, проведенного в аквариумах валенсийского центра Oceanogràfic, черепахи выпускаются обратно в море.

Центр принимает новорожденных черепах, а также служит убежищем для больных черепах или черепах, с которыми произошли несчастные случаи, такие как потеря конечности или перелом панциря.