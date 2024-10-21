В Ватикане и Италии идут приготовления к похоронам папы римского Франциска
Далее
Последние обновления:
Видео. Новости дня | 21 октября — вечерний выпуск
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Последние видео
Диалог конфессий: главный раввин Рима - о папе Франциске
Генсек НАТО Марк Рютте призывает союзников выделять больше средств на альянс
Глава Европейской патентной организации—нестабильность США открывает двери для европейских инноваций
День катастрофы: Израиль скорбит о 6 миллионах погибших
Страны Центральной Азии стремятся к созданию единого медиапространства
Совместно с MDQ
Болельщики аргентинского футбольного клуба "Сан-Лоренсо" почтили память папы Франциска
Удар РФ по Киеву ракетами и дронами: несколько погибших, десятки раненых
Сотни пострадавших от землетрясения магнитудой 6,2 недалеко от Стамбула
Российский удар по Киеву: 9 погибших, более 70 раненых
Италия усиливает меры безопасности для похорон понтифика
Где в Европе добры к нелегалам и почему?
Раннее образование для всех детей
Совместно с Media City
Следует ли депортировать нелегальных мигрантов в центры возвращения за пределами ЕС?
Европейские инвесторы стекаются в Казахстан — и вот почему
Совместно с MDQ