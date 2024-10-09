Видео. Новости дня | 9 октября — вечерний выпуск

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Приключения в Агадире: серфинг, гольф и живописная касба
Совместно с Visit Morocco
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Познакомьтесь с Нармин Джарчаловой, стоящей за подготовкой к COP29
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Экскурсия по Эссуэйре: от поля для гольфа Mogador до музыки и арганового масла
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В Ташкенте проходит 4-я Всемирная конференция по креативной экономике
Совместно с the Tourism Committee of the Republic of Uzbekistan
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Экономика замкнутого цикла: переработают ли отели сточные воды после туристов?
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