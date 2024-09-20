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Видео. Новости дня | 20 сентября — утренний выпуск
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Узбекские ремёсла: ножи и керамика в Ферганской долине
Совместно с the Tourism Committee of the Republic of Uzbekistan
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Казахстан принимает 5-е Всемирные игры кочевников в Астане
Совместно с Freedom Holding Corp.