Видео. Тайфун "Яги": в Мьянме ликвидируют последствия смертоносных наводнений

В новой столице Мьянмы – Нейпьидо – жители разгребают ил и грязь и пытаются вынести из затопленных домов свои вещи.

В результате разрушительных наводнений и оползней в Мьянме за неделю погибли по меньшей мере 226 человек, сообщили государственные СМИ, после того как сильные дожди, вызванные тайфуном "Яги", обрушились на центральные провинции страны. Ещё 77 человек числятся пропавшими без вести.

Волонтёры НПО раздают еду и воду пострадавшим от стихийного бедствия.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило в начале неделе, что, по их оценкам, от наводнений в Мьянме пострадали 631 000 человек. Также сообщается, что под воду ушли более 259 000 гектаров сельскохозяйственных угодий.

В некоторых затопленных районах, включая столицу, уровень воды начал спадать, но в штатах Шан и Кая ситуация остаётся критической.