NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
Последствия тайфуна "Яги", Мьянма, 18 сентября 2024 года.
No Comment
Последние обновления:

Видео. Тайфун "Яги": в Мьянме ликвидируют последствия смертоносных наводнений

В новой столице Мьянмы – Нейпьидо – жители разгребают ил и грязь и пытаются вынести из затопленных домов свои вещи.

В новой столице Мьянмы – Нейпьидо – жители разгребают ил и грязь и пытаются вынести из затопленных домов свои вещи.

В результате разрушительных наводнений и оползней в Мьянме за неделю погибли по меньшей мере 226 человек, сообщили государственные СМИ, после того как сильные дожди, вызванные тайфуном "Яги", обрушились на центральные провинции страны. Ещё 77 человек числятся пропавшими без вести.

Волонтёры НПО раздают еду и воду пострадавшим от стихийного бедствия.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило в начале неделе, что, по их оценкам, от наводнений в Мьянме пострадали 631 000 человек. Также сообщается, что под воду ушли более 259 000 гектаров сельскохозяйственных угодий.

В некоторых затопленных районах, включая столицу, уровень воды начал спадать, но в штатах Шан и Кая ситуация остаётся критической.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА