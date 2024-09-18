Видео. Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом в Праге, 25 пострадавших

Инцидент произошел на эстакаде, что осложнило спасательные операции, поскольку пожарные использовали высотное оборудование для оказания помощи. К счастью, все пострадавшие пассажиры были в сознании, и опасных для жизни травм у них не было.

Полиция проводит расследование аварии, подозревая неосторожное управление. Тест выявил алкоголь у одного из водителей, который проходит дальнейшее медицинское обследование. Власти совместно с железнодорожной инспекцией работают над установлением причины аварии. Авария временно нарушила сообщение на главном маршруте в восточную часть Словакии.