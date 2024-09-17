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Цифровая дилемма: влияние технологий на управление водными ресурсами в Европе
Совместно с the European Commission
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Видео. Новости дня | 17 сентября — вечерний выпуск
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Гольф в Фесе: Экскурсии по Медине и раунд в Royal Golf De Fes
Совместно с Visit Morocco
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