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Два готовых шара Sanuki Kagari Temari выставлены в студии Эйко Араки в Каварамачи, префектура Кагава, Япония.
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Видео. Японские шары тэмари: сохранение древних традиций через искусство ручной работы и молитвы

Эйко Араки, мастер сануки-кагари тэмари, создает замысловатые, красочные геометрические узоры, часто наполненные молитвами о здоровье и благополучии. Тэмари, возникшие более тысячи лет назад в Японии в период Хэйан, стали заветными реликвиями и завоевывают все большее признание среди туристов и местных жителей. Сегодня лишь немногие женщины могут создавать эти изысканные произведения искусства, демонстрируя красоту ручной работы.

Эйко Араки, мастер сануки-кагари тэмари, создает замысловатые, красочные геометрические узоры, часто наполненные молитвами о здоровье и благополучии. Тэмари, возникшие более тысячи лет назад в Японии в период Хэйан, стали заветными реликвиями и завоевывают все большее признание среди туристов и местных жителей. Сегодня лишь немногие женщины могут создавать эти изысканные произведения искусства, демонстрируя красоту ручной работы.

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