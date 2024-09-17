Видео. Японские шары тэмари: сохранение древних традиций через искусство ручной работы и молитвы

Эйко Араки, мастер сануки-кагари тэмари, создает замысловатые, красочные геометрические узоры, часто наполненные молитвами о здоровье и благополучии. Тэмари, возникшие более тысячи лет назад в Японии в период Хэйан, стали заветными реликвиями и завоевывают все большее признание среди туристов и местных жителей. Сегодня лишь немногие женщины могут создавать эти изысканные произведения искусства, демонстрируя красоту ручной работы.

Эйко Араки, мастер сануки-кагари тэмари, создает замысловатые, красочные геометрические узоры, часто наполненные молитвами о здоровье и благополучии. Тэмари, возникшие более тысячи лет назад в Японии в период Хэйан, стали заветными реликвиями и завоевывают все большее признание среди туристов и местных жителей. Сегодня лишь немногие женщины могут создавать эти изысканные произведения искусства, демонстрируя красоту ручной работы.