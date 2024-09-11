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Откройте для себя будущее туризма через инновации и экологичность
Совместно с Media City
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Видео. Новости дня | 11 сентября — вечерний выпуск
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Борьба с изменением климата: Копенгаген мечтает стать городом, защищённым от наводнений
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