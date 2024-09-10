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Борьба с изменением климата: Копенгаген мечтает стать городом, защищённым от наводнений
Совместно с the European Commission
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Видео. Новости дня | 10 сентября — вечерний выпуск
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Белград на ладони: храм Святого Саввы и Белградская крепость
Совместно с Arena Channels Group
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Подъём в горную крепость и еда по-хански в Нахичевани
Совместно с Azerbaijan Tourism Board