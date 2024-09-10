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Видео. Новости дня | 10 сентября — дневной выпуск
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Белград на ладони: храм Святого Саввы и Белградская крепость
Совместно с Arena Channels Group
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Подъём в горную крепость и еда по-хански в Нахичевани
Совместно с Azerbaijan Tourism Board
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Конгресс в Самарканде презентовал Центр исламской цивилизации Ташкента
Совместно с the Tourism Committee of the Republic of Uzbekistan
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Дилемма дипфейка: растущая роль ИИ в сфере обмана и защиты от него
Совместно с HONOR
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