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Родные погибших во время траурной церемонии в Полтаве
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Видео. Полтава оплакивает погибших

В субботу в украинском городе Полтава примерно в 350 км к юго-востоку от Киева прошла панихида по жертвам российской ракетной атаки на военный учебный центр, в результате которой погибли 55 человек и 328 получили ранения. Это нападение стало одним из самых смертоносных российских ударов с начала войны.

В субботу в украинском городе Полтава примерно в 350 км к юго-востоку от Киева прошла панихида по жертвам российской ракетной атаки на военный учебный центр, в результате которой погибли 55 человек и 328 получили ранения. Это нападение стало одним из самых смертоносных российских ударов с начала войны.

Сотни скорбящих — родные и близкие погибших, жители и официальные лица — собрались на траурную церемонию в полтавском Успенском соборе.

Многие держали в руках красные гвоздики. Гробы, покрытые желто-голубыми украинскими флагами, были установлены у храма.

За последние недели Россия усилила ракетные и беспилотные атаки на украинские города, нацеливаясь на энергетическую инфраструктуру по всей стране и нанося смертельные удары по жилым районам. Эти атаки подчеркнули дальнобойные возможности Москвы.

Украина готовится к еще одной трудной зиме, поскольку Россия продолжает разрушать энергосистему Украины, выведя из строя около 70% генерирующих мощностей и нарушив подачу тепла и воды.

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