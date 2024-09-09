Видео. Полтава оплакивает погибших

В субботу в украинском городе Полтава примерно в 350 км к юго-востоку от Киева прошла панихида по жертвам российской ракетной атаки на военный учебный центр, в результате которой погибли 55 человек и 328 получили ранения. Это нападение стало одним из самых смертоносных российских ударов с начала войны.

Сотни скорбящих — родные и близкие погибших, жители и официальные лица — собрались на траурную церемонию в полтавском Успенском соборе.

Многие держали в руках красные гвоздики. Гробы, покрытые желто-голубыми украинскими флагами, были установлены у храма.

За последние недели Россия усилила ракетные и беспилотные атаки на украинские города, нацеливаясь на энергетическую инфраструктуру по всей стране и нанося смертельные удары по жилым районам. Эти атаки подчеркнули дальнобойные возможности Москвы.

Украина готовится к еще одной трудной зиме, поскольку Россия продолжает разрушать энергосистему Украины, выведя из строя около 70% генерирующих мощностей и нарушив подачу тепла и воды.