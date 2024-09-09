Видео. В Мексике протестуют против "реформы века"

Судьи, министры, работники юстиции и представители оппозиции вышли в воскресенье на марш против предлагаемой реорганизации судебной системы Мексики.

Правящая партия Мексики утверждает, что судьи в нынешней системе коррумпированы, и хочет, чтобы вся судебная ветвь страны - около 7000 судей - была выставлена на выборы.

На прошлой неделе нижняя палата Конгресса Мексики приняла резонансный законопроект, который положит начало самой масштабной судебной реформе века.

В воскресенье проект был представлен в Сенате, где позже пройдут дебаты и голосование.

Критики утверждают, что конституционные изменения, предусматривающие замену 7000 судей по всей стране, нанесут серьезный удар по независимости судебной системы, сделав их более лояльными к своим избирателям или правящей партии, чем к закону.

"Меня беспокоит то, что власть сосредоточена в руках одного человека", - сказала Беатрис Мендоса, участница марша.

Теперь внимание переключилось на Сенат, где партии президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора "Морена" не хватает всего одного места до большинства в две трети голосов, но, возможно, ей удастся снять одного из оппозиционных сенаторов.