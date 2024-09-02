Видео. Новости дня | 2 сентября — дневной выпуск

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Турецкая Ривьера — сочетание истории, природы и экологичности
Совместно с GoTürkiye
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Проект HEALPS: лечебно-оздоровительный туризм в Альпах
Совместно с The European Commission
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