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Климатическая система планеты вышла из состояния энергетического равновесия – эксперт МГЭИК
СОВМЕСТНО С THE EUROPEAN COMMISSION
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Видео. Новости дня | 30 августа — дневной выпуск
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Нигяр Мамедова возглавляет инклюзивные изменения
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Порт Джен-Джен — крупнейший международный порт Алжира
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