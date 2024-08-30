NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
Именинницу порадовали тортом из лакомств - фруктов и бамбука.
No Comment
Последние обновления:

Видео. День рождения самой старой панды Тайваня

В зоопарке Тайбэя отпраздновали 20-летие самой старой панды на Тайване. В честь знаменательного события вольер, где живёт самка по кличке Юань Юань, - украсили и поместили в нём "торт" из любимых её лакомств - фруктов и побегов бамбука. Поздравить именинницу пришли десятки людей. Некоторые из них - завсегдатаи зоопарка и часто навещают его знаменитую обитательницу.

В зоопарке Тайбэя отпраздновали 20-летие самой старой панды на Тайване. В честь знаменательного события вольер, где живёт самка по кличке Юань Юань, - украсили и поместили в нём "торт" из любимых её лакомств - фруктов и побегов бамбука. Поздравить именинницу пришли десятки людей. Некоторые из них - завсегдатаи зоопарка и часто навещают его знаменитую обитательницу.

Юань Юань появилась на свет в 2004 году в Китае, а четыре года спустя приехала на Тайвань вместе с самцом по кличке Туан Туан в рамках программы культурного обмена. Вскоре у пары родились двое малышей - Юань Бао и Юань Зай. Их папа умер в ноябре 2022 года в возрасте 18 лет.

Оба детеныша Ян Ян - самки. Юань Цзай сейчас 11 лет, а Юаньбао - четыре года.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА