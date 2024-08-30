Видео. День рождения самой старой панды Тайваня

В зоопарке Тайбэя отпраздновали 20-летие самой старой панды на Тайване. В честь знаменательного события вольер, где живёт самка по кличке Юань Юань, - украсили и поместили в нём "торт" из любимых её лакомств - фруктов и побегов бамбука. Поздравить именинницу пришли десятки людей. Некоторые из них - завсегдатаи зоопарка и часто навещают его знаменитую обитательницу.

Юань Юань появилась на свет в 2004 году в Китае, а четыре года спустя приехала на Тайвань вместе с самцом по кличке Туан Туан в рамках программы культурного обмена. Вскоре у пары родились двое малышей - Юань Бао и Юань Зай. Их папа умер в ноябре 2022 года в возрасте 18 лет.

Оба детеныша Ян Ян - самки. Юань Цзай сейчас 11 лет, а Юаньбао - четыре года.