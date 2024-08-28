Последние обновления:
Видео. Новости дня | 28 августа — вечерний выпуск
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Больше от Top News Stories Today
Последние видео
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
"Как лесные пожары в засуху". Эксперты предупреждают об опасности морских тепловых волн
СОВМЕСТНО С THE EUROPEAN COMMISSION
Далее
Климатическая система планеты вышла из состояния энергетического равновесия – эксперт МГЭИК
СОВМЕСТНО С THE EUROPEAN COMMISSION
Далее
Далее
Далее
Водоочистной завод в Болгарии, превращающий отходы в энергию
СОВМЕСТНО С THE EUROPEAN COMMISSION
Далее
Далее